Lebenslage Haft wegen Mordes mit Kabelbinder gefordert

Lebenslang gefordert für Vater wegen Mordes an Kindern

Geplant und heimtückisch sei ein Mann vorgegangen, um das Leben seiner Tochter und seines Sohnes zu beenden, sagt der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Es sei um Rache an seiner Frau gegangen, die sich von ihm getrennt hatte. Das Urteil in dem Fall wird am Freitag verkündet.