Mann soll Ehefrau mit Messer getötet haben - U-Haft

Esslingen (dpa/lsw) - Nachdem ein Senior Ende Februar in Esslingen seine Ehefrau mit einem Messer getötet haben soll, sitzt der 72-Jährige nun in Untersuchungshaft. Er war bereits einige Tage später einem Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl erließ, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Der 72-Jährige kam am Montag in ein Justizvollzugskrankenhaus. Bis dahin war er den Angaben zufolge in einer Klinik behandelt worden.