81-Jähriger soll Ehefrau und Sohn getötet haben - U-Haft

Frankfurt/Main/Oberursel (dpa/lhe) - Ein 81 Jahre alter Mann, der in Oberursel (Hochtaunuskreis) seine Frau und seinen Sohn getötet haben soll, sitzt nun in Untersuchungshaft. Er war am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt worden, der den Haftbefehl erließ, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Frankfurt auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.