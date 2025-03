81-Jähriger soll Frau und Sohn getötet haben

Oberursel (dpa/lhe) - Ein Mann in Oberursel soll seine Frau und seinen Sohn getötet haben. Die Polizei nahm den 81-Jährigen am Morgen nach eigenen Angaben widerstandslos fest. Demnach rückten die Beamten nach einem Hinweis auf eine mögliche Straftat zu einem Wohnhaus in Oberursel aus. Dort fanden sie den Mann sowie die Leichen seiner 72 Jahre alten Ehefrau und seines 49-jährigen Sohnes.