Nachbarn erstochen: Anklage fordert achteinhalb Jahre Haft

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Ein 36-Jähriger, der in Frankfurt seinen Nachbarn erstochen hat, soll nach Auffassung der Staatsanwaltschaft achteinhalb Jahre ins Gefängnis und anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus. Nach sechs Monaten Verhandlungsdauer am Landgericht kam die Vertreterin der Anklage zu dem Schluss, dass ein versuchter Totschlag vorliege, der Angeklagte zum Tatzeitpunkt allerdings nur vermindert schuldfähig gewesen sei. Die Verteidigung beantragte einen Freispruch und berief sich dabei auf eine mögliche Notwehrsituation des Mannes. Das Urteil des Landgerichts Frankfurt wird am Mittwoch kommender Woche (17. April) erwartet, wie der Vorsitzende Richter am Dienstag ankündigte.