Heidelberg: Jugendlicher bei Betrug mit Salatwaage in Supermarkt erwischt 

Heidelberg. Ein 14-Jähriger hat am Dienstagmittag bei der Bezahlung eines Salats in einem Supermarkt betrogen - und ist erwischt worden. Wie die Polizei mitteilte, wird sich der Jugendliche wegen Betruges verantworten müssen. Er hatte sich an der Salatbar in dem Supermarkt in der Felix-Wankel-Straße einen Salat zusammengestellt. Anstatt diesen zu wiegen und mit einem enstprechenden Klebebarcode zu versehen, legte er einen deutlich billigeren Apfel auf die Waage und ließ sich hierfür einen Aufkleber drucken. Diesen Aufkleber befestigte er an der Salatverpackung - sie kostete somit statt knapp drei Euro nur noch 70 Cent. Den Apfel legte der junge Mann in die Auslage zurück, scannte anschließend das falsche Etikett an der Selbstbedienungskasse und bezahlte so den zu geringen Preis. Als er den Kassenbereich passierte, wurde er allerdings von einer Mitarbeiterin angesprochen und der Betrug flog auf. Die Eltern des 14-Jährigen wurden von der Polizei über die Straftat in Kenntnis gesetzt. (dls)