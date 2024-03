Diebstahl in Supermärkten: Zwei Frauen festgenommen

Niedermittlau (dpa/lhe) - Weil sie in mehreren «Teo»-Märkten geklaut haben sollen, sind in Niedermittlau (Main-Kinzig-Kreis) zwei 23-Jährige festgenommen worden. Die beiden Frauen verließen am Dienstagabend einen Selbstbedienungsmarkt mit gestohlenen Getränken auf dem Arm und wurden dabei von Sicherheitsmitarbeitern aufgehalten, wie die Polizei am Freitag mitteilte.