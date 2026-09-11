Ferienende

Diese Dinge vergessen Reisende am Stuttgarter Flughafen

Die Sommerferien neigen sich dem Ende – und damit kehren viele aus dem Urlaub zurück. Bei zahlreichen Reisenden bleibt auch einiges liegen, darunter ist das eine oder andere kuriose Fundstück.

In der Ferienzeit herrscht Hochkonjunktur im Fundbüro des Flughafens. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
In der Ferienzeit herrscht Hochkonjunktur im Fundbüro des Flughafens. (Symbolbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Koffer rollen übers Band, die letzten Reisenden eilen zum Gate – und irgendwo zwischen Sicherheitskontrolle und Abflughalle bleibt etwas zurück. Neben Sonnenbrillen und Koffern haben Reisende am Stuttgarter Flughafen in diesem Sommer auch einige ungewöhnliche Dinge vergessen. Unter anderem wurden Teile eines Schlagzeugs, eine Gitarre und eine Balalaika – ein russisches Zupfinstrument – im Fundbüro des Airports abgegeben. 

Insgesamt seien mehr als 650 Gegenstände am Flughafen von Reisenden zurückgelassen worden, hieß es in einer Mitteilung. Laut dem Flughafen werden erfahrungsgemäß aber nicht einmal die Hälfte davon wieder abgeholt. 

Der Flughafen zählte seit dem Beginn der Sommerferien in Baden-Württemberg mehr als 1,5 Millionen Fluggäste. Zu den beliebtesten Urlaubszielen gehörten demnach Istanbul, Palma de Mallorca und Antalya. Zum Ende der Ferien erwarten die Betreiber heute die meisten Passagiere. Mit 265 Starts und Landungen sei es der verkehrsreichste Tag der gesamten Ferienzeit.

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