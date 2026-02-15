Landtagswahl 2026

Diese Frauen könnten nach der Wahl «First Lady» werden

Offiziell gibt es das Amt der «First Lady» im Südwesten gar nicht. Dennoch stehen die Partner der Regierungschefs immer ein wenig mit im Rampenlicht. Wer sind die aussichtsreichsten Kandidatinnen?

Franziska und Manuel Hagel sind seit 2016 verheiratet und haben drei kleine Söhne. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mit der Landtagswahl in Baden-Württemberg tritt nicht nur Langzeit-Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) von der politischen Bühne ab, sondern auch seine Ehefrau Gerlinde, die First Lady von Baden-Württemberg. Seit 2011 engagierte sich die 79-Jährige an der Seite ihres Mannes für soziale Zwecke und begleitete ihren Mann auch auf der einen oder anderen Auslandsreise. Umfragen sehen vor allem für zwei Männer Chancen, neuer Ministerpräsident zu werden. Wer sind die Frauen an ihrer Seite?

Franziska Hagel 

Umfragen sehen derzeit die CDU mit Landeschef Manuel Hagel vorne, seine Ehefrau Franziska hält sich im Wahlkampf dagegen sehr im Hintergrund. Interviews mit ihr findet man so gut wie keine, ansonsten ist bekannt, dass sie 1986 geboren wurde, seit 2016 mit Manuel Hagel verheiratet ist und gemeinsam mit ihm drei kleine Söhne in Ehingen bei Ulm aufzieht. 

Dort will die Familie auch im Falle eines Wahlsiegs Hagels bleiben, erzählte Franziska Hagel dem «Südkurier» jüngst in einem schriftlich geführten Interview. Der Ort sei Zuhause und habe die richtigen Rahmenbedingungen von Kita über Schule bis zu ihrem Beruf. «Hier werden wir auch bleiben, ganz gleich, welche Aufgaben Manuel künftig übernimmt», schreibt Franziska Hagel.

Darüber, ob und wie sie im Falle des Wahlsieges auch Termine als First Lady wahrnehmen wolle, denke sie nicht täglich nach, heißt es im «Südkurier». Sie sei aber selbst auch in Vereinen groß geworden und sehe, wie viel Herzblut im Engagement von Ehrenamtlichen stecke. «Ob und wie genau sich so ein Engagement in unseren Familienalltag einfügen würde, müsste man mit Blick auf die Bedürfnisse der Kinder und unseres Lebensrhythmus entscheiden – aber mein Herz schlägt auf jeden Fall für Menschen und die Gemeinschaft.»

Komplett aus der Öffentlichkeit hält sich aber auch Franziska Hagel nicht heraus. Beim Landespresseball im vergangenen November schwang sie etwa mit Manuel Hagel das Tanzbein in der Stuttgarter Liederhalle. Auf dem roten Teppich ließ sich das Ehepaar außerdem von den zahlreichen Fotografen ablichten - inklusive Küsschen für Ehemann Manuel.

Flavia Zaka 

Verheiratet sind Cem Özdemir und Flavia Zaka nun zumindest schon einmal. Ob die 40-Jährige auch die nächste First Lady in Baden-Württemberg wird, entscheiden die Wähler am 8. März. Derzeit liegen die Grünen von Neu-Ehemann Cem Özdemir allerdings in Umfragen hinter der CDU. 

Zaka und Özdemir machten ihre Beziehung im August 2024 öffentlich - Baden-Württemberg kennt die Kanadierin allerdings schon deutlich länger. Wegen eines Auslandssemesters kam Zaka dem «Südkurier» zufolge 2008 als Studentin für einige Zeit an den Bodensee nach Konstanz. 

Beim Besuch einer Freundin in Stuttgart im Jahr 2023 lernte sie dann bei einer Geburtstagsparty den Grünen-Politiker Özdemir kennen. Inzwischen leben beide gemeinsam in der Landeshauptstadt. 

Ob und wie sie im Falle eines Wahlsiegs als «First Lady» an der Seite ihres Mannes auftreten wolle, werde entschieden, wenn es soweit sei, sagte Zaka dem «Südkurier». «Grundsätzlich bin ich ein sehr offener Mensch, nutze gern Gelegenheiten, neue Menschen kennenzulernen und tiefer in dieses Land einzutauchen, das so viele faszinierende Seiten hat.» Auch das Ehrenamt sei ihr wichtig, in Kanada habe sie sich als Yoga-Lehrerin in einem psychiatrischen Krankenhaus und als Unterstützung von Jura-Studenten bei internationalen Gerichtswettbewerben engagiert. 

An der Seite ihres Jetzt-Ehemanns Cem Özdemir war sie in den vergangenen Jahren immer wieder zu sehen. So begleitete Zaka ihren Partner etwa bei den Bayreuther Festspielen und bei der alljährlichen Stallwächterparty der baden-württembergischen Landesregierung in Berlin. Auch beim Landespresseball im vergangenen November posierten die beiden gemeinsam auf den roten Teppich für die Fotografen.

