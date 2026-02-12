Nach Verbot

Diese Konfetti-Alternativen gibt es

Statt Konfetti setzen viele Fastnachtsvereine auf Seifenblasen oder bunte Fahnen. Welche Alternativen es noch gibt.

Die bunten Schnipsel sorgen für viel Müll. (Archivbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Die bunten Schnipsel sorgen für viel Müll. (Archivbild)

Tuttlingen (dpa/lsw) - Konfetti gehört für viele zur Fastnacht und zum Karneval dazu. Doch wegen Umwelt- und Sicherheitsbedenken verzichten immer mehr Kommunen auf die bunten Papierschnipsel - zuletzt etwa die Stadt Tuttlingen nördlich des Bodensees und Bad Krozingen im Schwarzwald. Ganz ohne Effekt muss trotzdem niemand feiern – es gibt zahlreiche Alternativen.

Vereine werfen laut Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) auch Spreu, also das Abfallprodukt des Getreidedreschens. Das habe eine tiefere Bedeutung. «Die einen deuten es als narrhafte Übung eine "Saat auszubringen", die nie aufgehen kann», erklärte ein VSAN-Sprecher. Auch Stroh oder Federn kommen bei manchen Zünften zum Einsatz.

Seifenblasen und bunte Fahnen

Andere Gruppen setzen auf wiederverwendbare Deko wie Stoffbänder. Auch Seifenblasen oder bunte Fahnen sorgen für Farbe im Umzug, ohne flächendeckend Müll zu hinterlassen. In vielen Fastnachts-Hochburgen spielen ohnehin Süßigkeiten die Hauptrolle, die verschenkt oder geworfen werden. Einige Vereine verzichten bewusst ganz auf Wurfmaterial und setzen auf Kostüme, Musik und kreative Wagen.

Nicht nur bei der Fastnacht wird auf Seifenblasen gesetzt. (Archivbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Nicht nur bei der Fastnacht wird auf Seifenblasen gesetzt. (Archivbild)

Auf dem Markt gibt es etwa biologisch abbaubare Konfetti-Varianten aus ungebleichtem Papier oder Pflanzenfasern, die verschiedene Unternehmen anbieten. Umweltverbände weisen allerdings darauf hin, dass auch diese eingesammelt werden müssen und nicht einfach in der Natur bleiben sollten. Als besonders problematisch gilt Konfetti aus Plastik oder mit Glitzer, da beides als Mikroplastik in der Umwelt bleiben kann. 

Die Fastnacht im Südwesten ist vorwiegend traditionell geprägt. Die Narren verkörpern meist Figuren aus der Dorf- und Stadtgeschichte sowie Fabelwesen und Tiere. Zum «Häs» tragen sie oft kunstvoll geschnitzte Masken. An einigen Orten sind aber auch Einflüsse des rheinischen Karnevals spürbar - mit Figuren wie Prinz und Prinzessin oder Tanzgarde.

