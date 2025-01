Birkenau: Wer ist die neue Fastnachts-Prinzessin Anna I.?

Birkenau. „Es wird definitiv ein Kindheitstraum wahr“, sagt Anna Sattler. Bereits seit dem 11.11. versprühen die Narren in der Region gute Laune – und seit ihrer Inthronisation kurze Zeit später darf die junge Frau nicht mehr nur träumen von Krönchen, Zepter, märchenhaften Kleidern und einem Hofstaat um sie herum, denn aus Anna Sattler wurde in närrischen Kreisen fortan und bis zum Aschermittwoch „Anna I., Sonnenschein der Grande Nation“. Mit diesem Titel reiht sie sich ein in die Riege der närrischen Hoheiten im Odenwald und an der Bergstraße und ist das Oberhaupt aller Birkenauer Fastnachter in der Kampagne 2024/25.