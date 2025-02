Närrisches Frankreich-Flair bei der BCV-Fastnacht in Birkenau

Birkenau. Mit einem „Bienvenue“ hieß der Birkenauer Carnevalverein (BCV) bei seinen Prunksitzungen in der Mehrzweckhalle in Hornbach die heiße Phase der fünften Jahreszeit willkommen. Die BCV-Jecken entführten das närrische Volk in Birkenau bei den sehr gut besuchten Sitzungen mit einer Playbackshow nach Frankreich – getreu dem Motto der Veranstaltung „Der BCV macht heut’ Station, in Frankreich, der Grande Nation“. Mit Songs wie „Taxi nach Paris“ von Felix De Luxe und „Frankreich“ der Formation Bläck Fööss brachten sie die Stimmung in der Halle auf Betriebstemperatur.