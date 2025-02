Völlig losgelöst: So bunt feiert Löhrbach Karneval 

Foto: Fritz Kopetzky

Auf eine besondere Reise auf dem „(T)Raumschiff“ luden die Freunde des Karnevals Löhrbach (FKL) an zwei Wochenenden ein. Mit galaktisch-guten Tanzdarbietungen und ko(s)misch-heiteren Blüten war die Stimmung in der SKG-Halle schnell am Abheben.