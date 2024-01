Mit der Zeitmaschine durch die Jahrzehnte

„Alles einsteigen!“, heißt es bei den Freunden des Karnevals Löhrbach (FKL), die das Publikum in einer Zeitmaschine mitnehmen auf eine „Reise durch die Zeit“: Unter diesem Motto laden die Löhrbacher Fastnachter zu ihren zwei Prunksitzungen in der SKG-Halle in Löhrbach ein. Die Sitzungen finden am kommenden Samstag, 20. Januar, sowie eine Woche später, am Samstag, 27. Januar, statt. Beginn ist jeweils um 20.11 Uhr, Einlass bereits ab 19 Uhr.

Für beide Veranstaltungen gibt es noch Karten bei Tanja Kunkel (Telefon 0160/98328181, E-Mail-Adresse tanjakunkel68@gmail.com). Der Eintritt kostet 11 Euro. Ebenso gibt es noch Karten an der Abendkasse. Die Löhrbacher Fastnachter freuen sich, gemeinsam mit den Besuchern auf die beiden Prunksitzungen – was auch daran liegt, dass der Verein im Jahr 1974, also vor 50 Jahren, gegründet wurde.

Viel Herzblut steckt darin

Am vergangenen Wochenende ging es in der SKG-Halle bereits wuselig zu, denn alle Aktiven der beiden Prunksitzungen waren gekommen, um die Generalprobe durchzuführen – mit Erfolg. Rund 100 Aktive in der Altersspanne von fünf bis 60 Jahren haben sich einiges einfallen lassen, um das Publikum einmal querbeet durch die Jahrzehnte zu führen. Bei den Prunksitzungen des traditionellen Vereins, bei dem sich viele bereits seit Kindesbeinen engagieren, wie beispielsweise Felix Bauer, der als Sitzungspräsident durch beide Veranstaltungen führen wird, werden die Darbietungen – eine nach der anderen – auch bei dieser besonderen Zeitmaschine wie Zahnräder ineinandergreifen. Die Zuschauer dürfen sich vor allem auf die tänzerische Umsetzung des Mottos durch mehrere Tanzgruppen, auf Playbackauftritte sowie auf Livemusik von Volker Becker freuen.

Viel Zeit und Herzblut haben die Aktiven in die Vorbereitung der beiden Prunksitzungen gesteckt. Bereits nach den hessischen Sommerferien treffen sich die Löhrbacher Fastnachter, um Ideen zum vorher bei der Jahreshauptversammlung festgelegten Motto der Kampagne zu entwickeln und Choreographien in mehreren Trainings pro Woche einzustudieren. Alles entsteht in Eigenregie: Von den Tänzen über das Bühnenbild bis zum Kostüm. Nun ist die Zeit reif, um mit den FKL durch die Zeit zu reisen.

Das Publikum darf sich auf einige bekannte Gesichter aus den Reihen der FKL freuen: So wird es unter anderem ein Wiedersehen geben mit „Apollonia“ (Tanja Kunkel), den „Revival Sisters“ und dem Männerballett. Aber auch ein paar überraschende Momente werden die beiden Sitzungen bieten.

Kinderfasching an Rosenmontag