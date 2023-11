Jessica II. regiert in der fünften Jahreszeit

„Jessica II. vom Gutselstand im Disneyland“ steht den Birkenauer Narren in der fünften Jahreszeit voran. Bei der gemeinsamen Kampagneneröffnung in der SKG-Halle in Löhrbach wurde aus Jessica Heckmann die neue Fastnachtsprinzessin der Birkenauer Kooperationen, indem sie den goldenen Schlüssel der Gemeinde und das goldene Zepter von ihrer Vorgängerin „Alissa I. von Operations-Neustart“, mit bürgerlichem Namen Alissa Horle, überreicht bekam.

Mitwirkende und Termine: Tanzgruppe X-Treme (SVG Nieder-Liebersbach): Madita Schmitt, Marie Schmitt, Nele Schmitt, Marie Wetzel, Michelle Wetzel, Julia Sprenger, Annalena Eck, Helena haiber, Patrick Schmittinger. Gemischtes Ballett (FKL): Isabelle da Silva, Nathalie Thielen, Saskia Thielen, Anna Helfmann, Leon Reinhard, Steffen Dörsam, Felix Bauer. Jugendtanzgruppe (Hornbächer Schloofmitze): Paula Fuhr, Leo Fuhr, Johanna Bauer, Lena Jochim, Elisa Heiß, Lara Haaf. Blaue Funken (BCV): Hanna Felber, Antonia Felber, Alissa Horle, Leona Unrath, Talea Dölp, Viven Kofke, Vivien Forelle. Termine der Prunksitzungen: Hornbächer Schloofmitze: 13. und 20. Januar; FKL: 20. und 27. Januar; BCV: 28. Januar (Kinder- und Jugendsitzung), 2. und 3. Februar (Prunksitzung); Liewersbescher Riewelescher: 3. und 10. Februar.

Die nun aus dem Amt geschiedene Prinzessin überreichte ihrer Nachfolgerin auch das Prinzessinnenbuch, in dem die Lieblichkeiten der Birkenauer Fastnacht allerhand Tipps und Tricks für künftige Prinzessinnen niedergeschrieben haben. „Ich wünsche dir, dass du diese Kampagne genauso genießt, wie ich meine genossen habe“, sagte Horle in Richtung ihrer Nachfolgerin. Jessica II. wolle an eine schöne Kampagne anknüpfen. Als Gardemädchen sei sie von Kindesbeinen an auf der Birkenauer Fastnachtsbühne gestanden und freue sich sehr, nun als Prinzessin gemeinsam mit den Narren die Zeit des Feierns, des Tanzens und des Singens zu verbringen.

Orden und Grußworte

Jessica II. verlas ihre Regierungserklärung und erhielt den ersten Fastnachtsorden des Birkenauer Carnevalsvereins (BCV) für die aktuelle Kampagne. Eine Würdigung, die die Sitzungspräsidenten der Freunde des Karnevals Löhrbach (FKL), Felix Bauer, der Hornbächer Schloofmitze, Achim Hahl, des BCV, Helmut Morr, und der Liewersbescher Riewelescher, Kai Jochim, auch weiteren Vertretern der vier Kooperationen wie den Vertretern der gemeindlichen Gremien zukommen ließen.

Foto: BCV Jessica II. (links) mit ihrer Vorgängerin Alissa Horle.

Für letztere sprach Dr. Alexandra Stadler, Ortsvorsteherin der Kerngemeinde, die in einer hörenswerten Büttenrede dem Publikum erklärte, warum sie bei der Kampagneneröffnung der Kooperationen keinen Fastnachtsbeitrag leisten kann, wie zum Beispiel eine Büttenrede. Gemeindevorstandsmitglied Erwin Buchmann überbrachte die Grüße und die Glückwünsche der Gemeinde.

Auf die Birkenauer Fastnacht einstimmen

Im Anschluss hatte das Publikum Gelegenheit, sich auf die Sitzungen der Birkenauer Fastnacht einzustimmen. Dafür sorgten die Tanzaufführungen der vier Fastnachtsvereine. Ein echter Hingucker in puncto Tanzkunst brachte die Formation X-Treme der SVG Nieder-Liebersbach auf die Bühne, die einen Teil ihrer getanzten Reise durch den Dschungel aufführte und ein Feuerwerk der Bewegung abbrannte – in Kostümen, die an Reptilienhaut, Zebra- und Leopardenfell erinnerten. Im Anschluss enterte das gemischte Ballett der FKL die Bühne und ließ zu flotten Popmusikversionen von Seemannsliedern die Zeiten der Meeresfreibeuterei hochleben.

Foto: BCV Foto: BCV Foto: BCV Foto: BCV Die "Blauen Funken" des BCV. Die Tanzgruppe X-Treme der SVG Nieder-Liebersbach. Das gemischte Ballett der FKL. Das Jugendballett der Hornbächer Schloofmitze.

Hinauf auf die Alpen reiste das Publikum gemeinsam mit dem Jugendballett der Hornbächer Schloofmitze, die Alpenglühen und Hüttenzauber zu Stimmungskrachern in Dirndl und Lederhosen auf die Bretter brachten. Abschließend brachten die „Blauen Funken“ des BCV die Stimmung im Saal mit einem dynamischen Gardetanz, gespickt mit einfallsreichen Formationselementen und flinken Tanzschrittfolgen, zum Kochen.

Zwar sei zu diesem Fastnachtsauftakt leider nur vergleichsweise wenig Publikum erschienen, aber diejenigen, die gekommen waren, hätten dafür doppelt Stimmung gemacht, bedankte sich Sitzungspräsident Bauer bei den Gästen.

Nächstes Jahr in Nieder-Liebersbach