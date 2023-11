Leinen los für die Narren

Der 11.11. naht und damit sind auch die Birkenauer Fastnachter in der passenden Stimmung zur fünften Jahreszeit: Am Freitag, 17. November, findet die gemeinsame Kampagneneröffnung aller Birkenauer Fastnachtsvereine statt. Beginn ist um 20.11 Uhr in der SKG-Halle in Löhrbach. Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt ist frei.