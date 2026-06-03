Helfer im Nationalpark

Diese Ponys haben eine wichtige Aufgabe im Schwarzwald

Im Nationalpark Schwarzwald sind allerhand Tiere zu Hause. In den warmen Monaten kommen vorübergehend Pferde dazu - die einen wichtigen Beitrag leisten.

Bis Ende November bleiben die Konikpferde im Nationalpark Schwarzwald. (Archivbild) Foto: Soeren Stache/dpa
Bis Ende November bleiben die Konikpferde im Nationalpark Schwarzwald. (Archivbild)

Offenburg (dpa/lsw) - Die Gräser stehen hoch auf den Heideflächen im Nationalpark Schwarzwald - doch nicht mehr lange. Seit wenigen Wochen weiden hier graue Ponys gemächlich die Vegetation ab. Die sogenannten Konikpferde sind wieder im Einsatz.

Bis Ende November halten die Ponys die traditionellen Bergweiden frei – und leisten damit einen wertvollen Beitrag für die Artenvielfalt der charakteristischen Hochlandschaft, wie der Park mitteilte. Bereits seit 2020 verbringen die Tiere die wärmeren Monate im Nationalpark – im Rahmen eines gemeinsamen Projekts mit dem Zoo Karlsruhe. Den Winter verbringen sie im Naturschutzgebiet Talebuckel bei Offenburg.

Konikpferde gelten dem Nationalpark zufolge als genügsam, sehr geländesicher und robust. Deshalb werden sie seit vielen Jahren in oft ganzjährig angelegten Beweidungsprojekten für die Naturschutzarbeit eingesetzt.

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Biodiversität nimmt durch den Einsatz der Ponys zu

Die Bergweiden im Nationalpark wurden bereits im Mittelalter angelegt, seit Anfang des 20. Jahrhunderts aber nicht mehr landwirtschaftlich genutzt. Ohne die Koniks würden sie demnach zuwachsen. Die Pferde fressen die Vegetation ab und schaffen so wertvolle Kleinstlebensräume für Vögel und Insekten, so der Nationalpark. 

Die Wirkung sei messbar: «Wir merken die Auswirkungen unserer Weidetiere an der Zunahme der Biodiversität: Es gibt mehr Rote-Liste-Arten und auch Arten, die es vorher nicht gab», hieß es von Thomas Gamio, der im Nationalpark Schwarzwald für die Weidetierhaltung zuständig ist. «Wenn die Pferde am Ende der Saison einen sogenannten Golfrasen hinterlassen, sind unsere Biologen glücklich – und ich stolz auf unsere Tiere.»

Mittlerweile gibt es zwei Herden mit insgesamt 21 Tieren – an den Standorten Zollstock/Hilseneck sowie am Schurkopf nahe des Schliffkopfs. Das Konikpferd ist eine ursprüngliche Landrasse aus Polen, die den einst in Europa heimischen Wildpferden sehr ähnelt. Typisch sind die mausgraue Färbung, die dunkle Mähne und Zebrastreifen an den Fesseln. Für Besucherinnen und Besucher des Nationalparks seien die Ponys zudem ein beliebter Anblick.

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