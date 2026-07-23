Festival

Diese Promis werden jetzt in Karlsruhe erwartet

Nico Santos, Beatsteaks und Leony: Welche Acts «Das Fest» in Karlsruhe für Fans bereithält. Und was über Musik hinaus vier Tage lang geboten wird.

Nico Santos wird als Hauptact zur Eröffnung von «Das Fest» erwartet. (Archivbild) Foto: Joerg Carstensen/dpa
Nico Santos wird als Hauptact zur Eröffnung von «Das Fest» erwartet. (Archivbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - «Das Fest» in Karlsruhe lockt für vier Tage wieder jede Menge Besucherinnen und Besucher, aber auch viele prominente Künstler und Künstlerinnen in die Stadt. 

Zum Start werden heute ab dem Nachmittag nacheinander die Solokünstler Ivo Martin, Loi und als Hauptact am Abend Nico Santos auf der Hauptbühne erwartet. Der Künstler soll laut den Veranstaltern neben aktuellen Hits wie «All Time High» oder «Ray of Light» Dauerbrenner «Rooftop» und «Play with Fire» in der Günther-Klotz-Anlage mit dem markanten Hügel («Mount Klotz») performen.

Freitagabend sollen dort später die Beatsteaks rocken, nachdem unter anderem der Hamburger Rapper Disarstar auf der Bühne stand. Samstag zählt Zartmann zu den Hauptacts. Der Sänger schaffte es vergangenes Jahr mit «Tau mich auf» in die Top Drei der offiziellen deutschen Single-Charts. Zum Finale am Sonntag soll dann zunächst Sängerin Leony («Remedy») die Fans begeistern, bevor Max Herre und Joy Denalane die Setlist schließen. 

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Der Hügel in der Günther-Klotz-Anlage ist gerade bei den Hauptacts traditionell sehr gut besucht. (Archivbild) Foto: Uli Deck/dpa
Der Hügel in der Günther-Klotz-Anlage ist gerade bei den Hauptacts traditionell sehr gut besucht. (Archivbild)

«Das Fest» gilt als größtes Familienfestival Süddeutschlands und findet dieses Jahr zum 41. Mal statt - wie immer kurz vor den baden-württembergischen Sommerferien. Bis zu 260.000 Menschen werden vom 23. bis zum 26. Juli zu dem Open-Air-Spektakel erwartet. Es gibt mehrere Bühnen - auch speziell für Kulturangebote - sowie einen Sportbereich, in dem sich unter anderem Skateboarder und BMX-Fahrer und -Fahrerinnen messen können.

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