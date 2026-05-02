Für diese Festivals gibt es noch Karten

Stuttgart (dpa/lsw) - Der Festivalsommer steht vor der Tür und der Run auf die Tickets hat längst begonnen. Die gute Nachricht: Für einige der wichtigsten Musikfestivals im Land gibt es noch Karten.

Southside mit The Offspring und Billy Talent

Vom 19. bis zum 21. Juni lockt das Southside-Festival wieder nach Neuhausen ob Eck. Ausverkauft ist das Festival noch nicht. Es gibt noch Wochenend- und Tagestickets. Zu den Headlinern gehört etwa die Punk-Band Billy Talent, das australische Duo von Empire of the Sun oder die Kult-Band The Offspring. Auch Kraftklub und Florence + The Machine werden erwartet, die Musikerin durfte mit Taylor Swift bei einem Auftritt auf deren legendärer «Eras Tour» glänzen. Festival-Tickets bekommt man aktuell ab 272 Euro.

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Das Southside und das gleichzeitig stattfindende Hurricane in Niedersachsen gehören zu den größten Rockfestivals in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. Auf dem Konzertgelände in Neuhausen ob Eck treten Künstler auf vier großen Bühnen auf. Das Veranstaltungsgelände ist mit 121 Hektar etwa so groß wie 170 Fußballfelder.

Jazzopen mit Katy Perry und Lenny Kravitz

Auch die Jazzopen in Stuttgart ziehen jährlich internationale Größen ins Ländle. Angekündigt haben sich für 2026 unter anderem Pop-Ikone Katy Perry, Singer-Songwriter Teddy Swims, Grammy-Gewinnerin Joss Stone, Moby, Jamiroquai sowie die US-Rock-Legende Lenny Kravitz. Der Stuttgarter Schlossplatz wird vom 1. bis zum 12. Juli bespielt.

Die Jazzopen finden seit 1994 statt. Das Festival ist ausverkauft, für einzelne Konzerte gibt es aber noch Tickets.

«Das Fest» mit Nico Santos und den Beatsteaks

«Das Fest» nennt sich Süddeutschlands größtes Familienfestival, das 2025 sein 40-jähriges Bestehen feierte. Es zählt jährlich mehr als 250.000 Besucher an und findet vom 23. bis 26. Juli in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe statt.

Neben abendlichen Musik-Top-Acts im kostenpflichtigen Hügel-Bereich der Hauptbühne, dem «Mount Klotz», gibt es tagsüber zahlreiche kostenlose Musik-, Theater-, Sport- und andere Mitmachangebote auf weiteren Bühnen.

Foto: Uli Deck/dpa Zu der Veranstaltung kommen jährlich rund 250 000 Besucher. (Archivbild)

Für «Das Fest» sind unter anderem Nico Santos, die Beatsteaks, Zartmann, Max Herre und Joy Denalane sowie Loi angekündigt. Laut Veranstaltern soll das Festival erschwinglich sein. Tagestickets gibt es schon ab 22,70 Euro, den Festival-Pass bekommt man für 85 Euro.

Glücksgefühle-Festival mit den Ayliva, Scooter und David Guetta

Fans elektronischer Musik sind beim Glücksgefühle-Festival auf dem Hockenheimring richtig. Der französische Star-DJ David Guetta bespielt das Event in diesem Jahr. Als nationale Headlinerin wird Ayliva («Wunder») erwartet. Als weitere Künstler stehen nun unter anderem Mark Forster, Marteria, Scooter, Max Giesinger, Tom Gregory, Zartmann und Lost Frequencies fest. Auch die Kult-Popband No Angels will bei dem Festival auf der Bühne stehen.

Foto: Sascha Thelen/dpa Zu den Veranstaltern gehört auch Lukas Podolski. (Archivbild)