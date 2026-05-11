Dieser Mann steht weiter an der Spitze der Grünen-Fraktion

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen im Landtag werden auch in der neuen Legislaturperiode von Andreas Schwarz geführt. Die Landtagsabgeordneten wählten den 46-Jährigen erneut zum Fraktionsvorsitzenden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Für Schwarz stimmten 94 Prozent der Abgeordneten.

Schwarz führt die Fraktion bereits seit zehn Jahren weitgehend geräuschlos und wird als zuverlässig, kompetent und umgänglich beschrieben. Der Wirtschaftsjurist sitzt seit 2011 im Landtag. Er lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Kirchheim/Teck und fährt in seiner Freizeit mit dem Rennrad steile Bergpässe.

Der Job des Fraktionschefs ist für das Funktionieren der grün-schwarzen Koalition sehr wichtig. Seine Aufgabe ist es, die Abgeordneten zusammenzuhalten und hinter der Regierung zu versammeln, damit diese ihre Vorhaben auch im Landtag umgesetzt bekommt.

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Aras soll Vizepräsidentin im Landtag werden

Dafür muss er sich künftig mit einem neuen Gegenpart auf CDU-Seite abstimmen. In den vergangenen fünf Jahren war CDU-Chef Manuel Hagel sein Ansprechpartner. Der wechselt nun ins Innenministerium, die CDU-Fraktion wird nun vom ehemaligen Generalsekretär Tobias Vogt geleitet.

Für den Posten der stellvertretenden Landtagspräsidentin nominierte die Grünen-Fraktion in ihrer Sitzung Muhterem Aras. Die 60-Jährige war seit 2016 Präsidentin des Parlaments und muss diesen Posten nun abgeben, weil der Job in den Sondierungsverhandlungen der CDU zugesprochen wurde. Zu ihrem Nachfolger soll am Dienstag der bisherige Innenminister Thomas Strobl (CDU) gewählt werden. Sie soll dann zur Vizepräsidentin gewählt werden.