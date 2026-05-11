Landtag

Dieser Mann steht weiter an der Spitze der Grünen-Fraktion

Seit 2016 führt Andreas Schwarz schon die Grünen-Abgeordneten im Landtag. Das macht er auch weiter. Wer ist der Mann an der Spitze der Fraktion und warum ist er so wichtig?

Der 46-jährige Andreas Schwarz ist auch weiterhin dafür zuständig, die Grünen-Fraktion zusammenzuhalten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Der 46-jährige Andreas Schwarz ist auch weiterhin dafür zuständig, die Grünen-Fraktion zusammenzuhalten.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Grünen im Landtag werden auch in der neuen Legislaturperiode von Andreas Schwarz geführt. Die Landtagsabgeordneten wählten den 46-Jährigen erneut zum Fraktionsvorsitzenden, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Parteikreisen erfuhr. Für Schwarz stimmten 94 Prozent der Abgeordneten.

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Schwarz führt die Fraktion bereits seit zehn Jahren weitgehend geräuschlos und wird als zuverlässig, kompetent und umgänglich beschrieben. Der Wirtschaftsjurist sitzt seit 2011 im Landtag. Er lebt mit seiner Frau und seiner Tochter in Kirchheim/Teck und fährt in seiner Freizeit mit dem Rennrad steile Bergpässe. 

Der Job des Fraktionschefs ist für das Funktionieren der grün-schwarzen Koalition sehr wichtig. Seine Aufgabe ist es, die Abgeordneten zusammenzuhalten und hinter der Regierung zu versammeln, damit diese ihre Vorhaben auch im Landtag umgesetzt bekommt. 

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Aras soll Vizepräsidentin im Landtag werden

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Dafür muss er sich künftig mit einem neuen Gegenpart auf CDU-Seite abstimmen. In den vergangenen fünf Jahren war CDU-Chef Manuel Hagel sein Ansprechpartner. Der wechselt nun ins Innenministerium, die CDU-Fraktion wird nun vom ehemaligen Generalsekretär Tobias Vogt geleitet. 

Für den Posten der stellvertretenden Landtagspräsidentin nominierte die Grünen-Fraktion in ihrer Sitzung Muhterem Aras. Die 60-Jährige war seit 2016 Präsidentin des Parlaments und muss diesen Posten nun abgeben, weil der Job in den Sondierungsverhandlungen der CDU zugesprochen wurde. Zu ihrem Nachfolger soll am Dienstag der bisherige Innenminister Thomas Strobl (CDU) gewählt werden. Sie soll dann zur Vizepräsidentin gewählt werden.

Bei der Wahl am 8. März waren die Grünen mit 30,2 Prozent knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen beide Parteien über jeweils 56 Mandate – eine ungewöhnliche Pattsituation.

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