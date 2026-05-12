Erste Sitzung im Landtag

Landtag wählt Grünen-Politikerin Aras zur Vizepräsidentin

Zehn Jahre stand Muhterem Aras an der Spitze des baden-württembergischen Landtags. Warum sie ihr Amt nun abgeben musste und wie es für sie weitergeht.

Muhterem Aras von den Grünen ist künftig Vizepräsidentin des Landtags. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Muhterem Aras von den Grünen ist künftig Vizepräsidentin des Landtags.

Stuttgart (dpa/lsw) - Nach zehn Jahren an der Spitze des Parlaments haben die Abgeordneten des Landtags die bisherige Präsidentin Muhterem Aras zur Vizepräsidentin gewählt. Auf die Grünen-Abgeordnete entfielen 106 Ja-Stimmen, 12 Abgeordnete stimmten mit Nein, 4 enthielten sich. Für ihren Gegenkandidaten von der AfD, Joachim Kuhs, stimmten 33 Abgeordnete. Zwei Stimmzettel waren ungültig. Zuvor hatten die Parlamentarier den bisherigen Innenminister Thomas Strobl (CDU) zum neuen Landtagspräsidenten gewählt. 

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Die Grünen waren bei der Landtagswahl am 8. März mit 30,2 Prozent zwar knapp stärkste Kraft geworden, dicht gefolgt von der CDU mit 29,7 Prozent. Im neuen Landtag verfügen beide Parteien über jeweils 56 Mandate – eine stärkste Fraktion gibt es deswegen nicht. Um den Posten des Parlamentspräsidenten war deswegen bei den Koalitionsverhandlungen zwischen Grünen und CDU verhandelt worden. Dabei bekam die CDU den Posten zugesprochen.

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