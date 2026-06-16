Ergebnis Mitgliederbefragung

Dieses Duo soll die SPD im Südwesten retten

Die SPD steckt in der Krise - und entscheidet sich für zwei junge Menschen, die aus der Krise zu kommen. Das Ergebnis der Mitgliederbefragung steht fest.

Die beiden wollen die SPD aus der Krise führen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die beiden wollen die SPD aus der Krise führen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Mannheimer Bundestagsabgeordnete Isabel Cademartori (38) und der ehemalige Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch (35) aus Sigmaringen sollen die SPD in Baden-Württemberg aus der Krise führen. Das Duo erzielte die absolute Mehrheit bei der Mitgliederbefragung zur neuen Landesspitze - nämlich 56,52 Prozent, wie der Wahlvorstand in Stuttgart verkündete. Die Landtagsabgeordnete Dorothea Kliche-Behnke kam auf 24,5 Prozent. Mesarosch sprach von einem «Generationenwechsel».

Formal müssen die Genossinnen und Genossen beim Parteitag am Freitag und Samstag in Ulm entscheiden. Der Landesvorstand schlägt dem Parteitag nun Cademartori und Mesarosch zur Wahl vor. Die Bewerber hatten im Vorfeld der Mitgliederbefragung zugesagt, dass sie im Falle einer Niederlage auf dem Parteitag nicht mehr antreten werden. 

Bei der Landtagswahl kam die SPD nur auf 5,5 Prozent der Stimmen - und fuhr damit das schlechteste Wahlergebnis jemals im Südwesten ein. Spitzenkandidat Andreas Stoch hatte noch am Wahlabend seinen Rückzug als Partei- und Fraktionschef angekündigt.

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