Digitale Suchtberatung soll ausgebaut werden

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Suchtberatungsstellen in Hessen haben gute Erfahrungen gemacht mit Online-Beratungen. 2024 wird das seit einem halben Jahr verfügbare Angebot «DigiSucht» ausgeweitet, wie die Geschäftsführerin der Hessischen Landesstelle für Suchtfragen, Susanne Schmitt, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Weitere Beratungsstellen kommen dazu und durch gezielte Öffentlichkeitsarbeitsoll soll das Angebot bekannter gemacht werden.

15 hessische Suchtberatungsstellen sind bereits an Bord. Bisher haben 105 Menschen in Hessen über die Plattform Rat gesucht, wie Schmitt berichtete. Rund zwei Drittel waren Betroffene, ein Drittel Angehörige. Die Betroffenen waren überwiegend Männer, am häufigsten ging es dabei um Alkohol. Die Angehörigen waren meist Frauen, bei ihnen waren oft Mediennutzung oder Cannabis das Problem.