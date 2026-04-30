Fußball-Bundesliga

Dinkci-Freundin erkrankt: Werder hilft bei Kampf gegen Krebs

Fußball-Profi Eren Dinkci kommt aus Bremen und hat lange für Werder gespielt. Nach einem privaten Schicksalsschlag bekommt er nun Unterstützung von seinem Heimatverein.

Früher bei Werder, jetzt in Heidenheim: Fußball-Profi Eren Dinkci. Seine Freundin ist an Leukämie erkrankt. Foto: Tom Weller/dpa
Früher bei Werder, jetzt in Heidenheim: Fußball-Profi Eren Dinkci. Seine Freundin ist an Leukämie erkrankt.

Bremen (dpa) - Werder Bremen wird das vorletzte Heimspiel dieser Bundesliga-Saison mit einer Unterstützungsaktion für Blutkrebs-Patienten begleiten. Hintergrund ist, dass die Lebensgefährtin des gebürtigen Bremers und langjährigen Werder-Spielers Eren Dinkci (1. FC Heidenheim) an Leukämie erkrankt ist. Jeder Besucher des Werder-Spiels gegen den FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) kann sich am Weserstadion als möglicher Stammzellen-Spender registrieren lassen.

Sportlich könnten die Bremer schon an diesem drittletzten Bundesliga-Spieltag den Klassenerhalt perfekt machen. Voraussetzung dafür ist, dass das eigene Heimspiel gegen Augsburg gewonnen wird und der Tabellen-16. FC St. Pauli am Sonntag nicht den FSV Mainz 05 schlägt. Sollten sowohl St. Pauli als auch der VfL Wolfsburg an diesem Wochenende verlieren, würde Werder sogar schon ein Unentschieden zur vorzeitigen Rettung reichen.

«Abgerechnet wird zum Schluss. Natürlich würde ich mir wünschen, dass sich am Wochenende vieles zu unseren Gunsten erledigen kann. Aber das verbietet sich aktuell noch», sagte Trainer Daniel Thioune in aller Zurückhaltung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Thioune: «Abstiegsgespenst auf die Bretter schicken»

Der Werder-Coach erinnerte aber noch einmal daran, dass er die Bremer Anfang Februar in einer deutlich schwierigeren Situation übernommen hatte und den aktuellen Sechs-Punkte-Vorsprung auf den Relegationsplatz für eine sehr gute Ausgangsposition hält. «Wir haben das Ganze ein wenig als Boxkampf deklariert», sagte Thioune über den Abstiegskampf. 

Vor acht Spieltagen sei man «ganz schön auf die Bretter geschickt worden auf St. Pauli. Viele haben gedacht, dass wir nicht mehr wiederkommen und wir so in einer Abwärtsspirale stecken, dass es Richtung Zweite Liga gehen könnte. Das hat uns eher angetrieben und die Sache in Ruhe analysieren lassen. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt auf einem aus meiner Sicht guten Tabellenplatz stehen. Es wäre cool, wenn wir das Abstiegsgespenst final auf die Bretter schicken könnten.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Tor nach Schicksalsschlag: Dinkci zu Tränen gerührt
Fußball-Bundesliga

Tor nach Schicksalsschlag: Dinkci zu Tränen gerührt

Nach einer bewegenden Zeit trifft Eren Dinkci für Heidenheim. Warum dieses Tor für ihn und den Verein so wichtig ist - und was er sich für seine erkrankte Freundin wünscht.

25.04.2026

Heidenheim-Trainer lobt Dinkçis Umgang mit Schicksalsschlag
Fußball-Bundesliga

Heidenheim-Trainer lobt Dinkçis Umgang mit Schicksalsschlag

Eren Dinkçi zeigt Stärke im Umgang mit der Krebsdiagnose seiner Freundin. Heidenheims Trainer Frank Schmidt lobt: «Vorbildlich, extrem menschlich und klar.»

17.04.2026

Dinkçi über Krebsdiagnose bei Freundin: «Riesenschock»
Aufruf zur Spende

Dinkçi über Krebsdiagnose bei Freundin: «Riesenschock»

Die Freundin von Eren Dinkçi muss eine schwere Diagnose verkraften. Der Fußball-Profi erzählt, wie sie damit umgeht. Er hofft auf einen Stammzellenspender.

15.04.2026

Freundin von Bundesliga-Profi Dinkçi an Krebs erkrankt
Aufruf zur Spende

Freundin von Bundesliga-Profi Dinkçi an Krebs erkrankt

Die Freundin von Bundesliga-Profi Dinkçi bekommt die Diagnose Leukämie. Jetzt setzen sie auf Registrierungsaktionen für Stammzellspender – eine Hoffnung für viele Betroffene.

14.04.2026

Bundesliga

1. FC Heidenheim leiht Werder-Talent Dinkci aus

30.06.2023