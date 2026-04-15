Dinkçi über Krebsdiagnose bei Freundin: «Riesenschock»

Heidenheim (dpa) - Mit emotionalen Worten hat Bundesligaprofi Eren Dinkçi nach der Krebserkrankung seiner Freundin Cinja vom Moment der Diagnose berichtet. «Es war ein Riesenschock. Ich war der Erste, der davon wusste. Mir wurde am Telefon schon gesagt, dass Leukämie vermutet wird. Ich habe mich nicht getraut, es ihr direkt zu sagen», sagte der 24-Jährige im Interview der «Bild».

Dinkçi ergänzte: «Als es sich dann bestätigt hat, waren wir natürlich komplett schockiert. Das war ein Scheißtag. Ich habe auch gar nicht mehr so viele Erinnerungen daran. Ich weiß nur noch, dass ich den Trainer heulend angerufen habe, um ein paar Tage bei ihr bleiben zu können und frei zu bekommen.»

Stammzellenspende oft die letzte Chance

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Ärzte hatten bei der Partnerin des Spielers vom 1. FC Heidenheim Ende Januar Blutkrebs festgestellt, Leukämie ist dabei die häufigste Form. In Deutschland erhält alle zwölf Minuten ein Mensch diese Diagnose. Für viele Betroffene ist eine Stammzellspende die letzte Chance auf ein Überleben.

In der Familie wurde kein passender Spender gefunden. Deswegen rufen Dinkçi, Heidenheim und der SC Freiburg gemeinsam mit der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) zu kostenlosen Registrierungsaktionen auf.

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«Ich würde niemanden zwingen. Aber wenn es im eigenen Umfeld passiert, würde jeder alles tun, um zu helfen. Es geht nicht nur um meine Partnerin, sondern um so viele Menschen, die darauf warten», sagte Dinkçi. «Egal welche Blutgruppe – jeder sollte sich informieren und registrieren. Wenn man sieht, wie viele Menschen betroffen sind, merkt man, wie wichtig dieses Thema ist.»

Dinkçi: «Sie macht das wirklich richtig, richtig stark»

Der Offensivspieler sprach auch über den aktuellen Gesundheitszustand seiner Partnerin. «Den Umständen entsprechend geht es ihr gut. Sie ist relativ fit, sehr positiv – und gibt uns allen so viel Energie», sagte er. «Eigentlich müssten wir ihr die Energie geben, aber sie macht das wirklich richtig, richtig stark. Sie ist aktuell zu Hause mit ihrem Stiefvater und wird ambulant behandelt. Da ist immer jemand da – wie ein Wechsel im Fußball: Einer geht, der nächste kommt. Dieses Gefühl hilft uns enorm.»

Dinkçi bedankte sich zudem für viel Unterstützung. «Wie viele Menschen sich gemeldet haben. Ich muss mich wirklich bei jedem Einzelnen bedanken, der das geteilt hat», sagte er. «Und was mich besonders berührt hat: wie viele aus der Fußballwelt sich gemeldet haben – Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe oder die ich einfach kenne. Alle haben es weiterverbreitet. Dieses Geschäft wird oft als hart beschrieben, aber in solchen Momenten merkt man: Die Fußballfamilie hält zusammen.»

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