Diskussion über E-Scooter-Verbot im ÖPNV

Hofheim/Kassel (dpa/lhe) - Wer einen E-Scooter besitzt, kann den Roller in Hessen weiter in Bus und Bahn mitnehmen - zumindest vorerst. Nach einer Empfehlung des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) prüfen die Verkehrsverbände NVV und RMV das weitere Vorgehen. Eine abschließende Entscheidung gebe es noch nicht, teilte eine Sprecherin des Nordhessischen Verkehrsverbunds auf Anfrage mit. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund sieht noch Abstimmungsbedarf.

Zahlreiche Verkehrsunternehmen haben sich für ein Mitnahmeverbot von E-Tretrollern in Bussen und Bahnen des öffentlichen Personennahverkehrs ausgesprochen. Grund sei der niedrige Sicherheitsstandard der verbauten Lithium-Ionen-Akkus und ein damit verbundenes erhöhtes Brand- und Explosionsrisiko sowie die gesundheitsschädliche Rauchgasfreisetzung, hatte der VDV in der vergangenen Woche mitgeteilt. Es gebe eine entsprechende Empfehlung für die Branche. Zum 1. März gab es unter anderem bereits in mehreren Städten Nordrhein-Westfalens ein Verbot. Weitere wollen folgen.

Der RMV erklärte, man verfolge die Diskussionen. «Wichtig ist uns mit Blick auf den RMV, da durch das Verbundgebiet in der Mitte Deutschlands viele Züge und Fahrgäste hinein- und durchfahren, eine möglichst deutschlandweit einheitliche Regelung zu erreichen», teilte ein Sprecher mit. Es wäre für Fahrgäste nicht verständlich, wenn in einem Regionalzug in Aschaffenburg eine andere Mitnahmeregelung gelte als bei Ankunft in Hanau. Zudem gelte es zu bewerten, ob eine unterschiedliche Regelung nach Verkehrsmitteln sinnvoll sei.