Stuttgart (dpa/lsw) - Die Diva vom Neckar trifft auf die Diva vom Main. Was haben der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt in den vergangenen Jahrzehnten nur für Aufs und Abs erlebt? Und was haben sie sich nur für Duelle geliefert? Ein 0:0 zwischen den beiden Clubs gab es in der Fußball-Bundesliga zuletzt im März 1994. Probleme mit dem Toreschießen haben aktuell nur die Schwaben. Allen voran Kapitän Deniz Undav. Doch genau das verspricht für die Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) noch mal zusätzliche Spannung.

Wehrle sieht «Kopf-an-Kopf-Rennen»

«Wir sind Tabellennachbarn, beide wollen Tuchfühlung nach oben behalten», sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth. Wieder mal begegnen sich die Schwaben und die Hessen auf Augenhöhe. Tatsächlich würden sie sich schon länger ein «Kopf-an-Kopf-Rennen» liefern, meinte VfB-Vorstandschef Alexander Wehrle zuletzt in der «Frankfurter Rundschau». Nur «Nuancen» würden da den Ausschlag geben. «Vor zwei Jahren stand die Eintracht vor uns, im letzten Jahr standen wir vor der Eintracht.»

Doch nicht nur sportlich, auch wirtschaftlich gehören die Stuttgarter und Frankfurter in die gleiche Kategorie. Mal mehr, mal weniger ist es ihnen in den vergangenen Jahren gelungen, aus dem Schatten der ganz Großen - dem FC Bayern München und Borussia Dortmund etwa - herauszutreten und diese zu ärgern. Erfrischend war das, was die beiden Clubs da mitunter anboten.

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Zu spüren bekamen sie es, als ihnen diverse Leistungsträger dann eben wieder weggekauft wurden. Beim VfB denke man beispielsweise an Serhou Guirassy, Waldemar Anton oder zuletzt auch Nick Woltemade. Bei der Eintracht etwa an Randal Kolo Muani, Omar Marmoush oder Hugo Ekitiké. Millionenschwere Transfers, die - und das gehört auch zur Wahrheit - zum Konzept gehören. Und auch immer wieder mit kreativen Nachfolge-Lösungen kompensiert wurden.

Foto: Tom Weller/dpa Alexander Wehrle sieht Parallelen zwischen VfB und Eintracht. (Archivbild)

Titel mit Seltenheitswert

«Ich glaube, bei aller Unterschiedlichkeit der beiden Standorte, haben wir etwas Entscheidendes gemeinsam», erklärte VfB-Boss Wehrle: «Beide Clubs gehören zu den großen Traditionsvereinen im deutschen Fußball, die eine riesige Fanbasis haben und es immer wieder schaffen, mit neuen Ideen und der Unterstützung einer ganzen Region erfolgreich zu sein und sogar ab und zu einen Titel zu holen. Das können nicht viele Clubs von sich behaupten, was ich übrigens sehr bedauere.»

Frankfurt gewann 2022 die Europa League, Stuttgart 2025 den DFB-Pokal. Damals retteten die Schwaben mit dem Coup im Cup ihre enttäuschende Saison in der Bundesliga. In der laufen sie auch aktuell den Erwartungen hinterher, robbten sich zuletzt aber immerhin wieder etwas an die vorderen Plätze heran.