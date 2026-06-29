Mit DJ-Pult und Baguette

DJ Baguette bringt Bäckerei im Südwesten zum Tanzen

Mitten zwischen Croissant und Körnerbrötchen wird getanzt: «DJ Baguette» feiert sein Deutschland-Debüt in einer Bäckerei – was sich hinter der ungewöhnlichen Aktion verbirgt.

Die Stimmung ist ausgelassen, wenn der französiche «DJ Baguette» auflegt. Foto: Jason Tschepljakow/dpa
Die Stimmung ist ausgelassen, wenn der französiche «DJ Baguette» auflegt.

Neckarsulm (dpa/lsw) - Schon mal in einer Bäckerei getanzt? Im württembergischen Neckarsulm war das möglich: Der französische «DJ Baguette» verwandelte den Laden in einen Dancefloor. Er legte nach Angaben der Veranstalter erstmals in Deutschland auf – und riss die Menschen mit seinen DJ-Sets zwischen Brot und Brötchen mit. Bei hochsommerlichen Temperaturen tanzten die Besucherinnen und Besucher in der vollen Bäckerei ausgelassen um den Verkaufstresen. Die Stimmung dabei? «Weltklasse wie ein Weltmeisterbrötchen», beschrieb es ein Mann.

DJ mit einer Botschaft

Der Franzose Dorian Gamon, bekannt als «DJ Baguette», tourt in seiner Heimat schon länger durch kleine Bäckereien. Der 30-Jährige will damit das Handwerk unterstützen und junge Menschen dazu bewegen, ihr Brot vor Ort zu kaufen.

Dass er nun auch in Deutschland auflegte, geht auf die Initiative einer Bäckerei-Inhaberin aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn) zurück. «Komm in meine Bäckerei nach Deutschland», schrieb Antonia Kuhn ihm, nachdem sie von dem DJ erfahren hatte. Kurz darauf sagte Gamon zu. 

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Bei den Kunden in Neckarsulm kam die Idee gut an: «Finde ich klasse, so Aktionen zu machen fürs Bäckerhandwerk. Der DJ ist der Hammer», sagte ein weiterer Gast der Aktion am vergangenen Donnerstag.

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