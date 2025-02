Heidelberg: Vier Fäuste für ein Brötchen - Schlägerei unter Bäckereiverkäufern

Heidelberg. Ein Streit um Brötchen ist in einer Bäckerei in der Heidelberger Altstadt zu einer handfesten Schlägerei ausgeartet. Wie die Polizei berichtet, schnitt ein 33-jähriger Bäckereiverkäufer am Donnerstag mehrere Brötchen einer Kundin falsch auf. Seinen 35-jährigen Kollegen störte das so sehr, dass er dem 33-Jährigen das Messer aus der Hand nahm, um die Bestellung selbst zu bearbeiten. Daraufhin kam es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung, ehe der 35-Jährige seinen Kollegen am Hals packte und ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht schlug. Ein Zeuge der Auseinandersetzung konnte die beiden Streithähne voneinander trennen. Der 33-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesichts- und Halsbereich. Der 35-Jährige muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. (heh)