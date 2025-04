81-jährige Autofahrerin verursacht Unfall in Heidelberger Fußgängerzone

Heidelberg. Eine 81-jährige Autofahrerin hat am Freitagabend in der Heidelberger Altstadt einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 19 Uhr in der Heidelberger Hauptstraße, in Höhe der Heiliggeistkirche. Die Audifahrerin touchierte zunächst bei einem Abbiegevorgang eine Beschilderung eines ansässigen Lokals, woraufhin der Beifahrer der 81-Jährigen ausstieg, um nach dem beschädigten Schild zu schauen. Die 81-jährige Autofahrerin stieg ebenfalls aus, nach Angaben der Polizei soll sie jedoch vergessen haben, die Automatik des Fahrzeugs auf die vorgesehene "P"-Stellung zu schalten. Daraufhin rollte der Audi rückwärts, riss die beiden ausgestiegenen Personen zu Boden und touchierte dabei auch noch einen Toyota einer 60-jährigen Frau. Die 81-Jährige und ihr Beifahrer wurden laut Polizei leicht verletzt und in einer Klinik weiter behandelt. An den beiden beteiligten Pkw entstand ein Sachschaden, in bislang nicht bekannter Höhe. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch den Verkehrsdienst Heidelberg. (bw)