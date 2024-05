DJV widmet inhaftiertem Kollegen in China Auszeichnung

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) in Hessen hat am Internationalen Tag der Pressefreiheit einem chinesischen Journalisten hinter Gittern eine Auszeichnung gewidmet. Der Schirmherr der «Feder für die Pressefreiheit», «Tagesthemen»-Moderator Ingo Zamperoni, werde sie dem Investigativjournalisten Shangguan Yunkai «kaum persönlich überreichen können», teilte der DJV-Landesverband Hessen am Freitag mit. Denn dieser sei Anfang 2024 im zentralchinesischen Ezhou zu 15 Jahren

Gefängnis verurteilt worden.