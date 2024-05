DLRG rettete 2023 in Hessen 97 Menschen das Leben

Potsdam/Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Rettungsschwimmerinnen und Rettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) haben in Hessen im vergangenen Jahr 97 Menschen das Leben gerettet. Das teilte die Organisation der Wasserrettung am Donnerstag in Potsdam mit. Den Angaben eines Sprechers zufolge waren das mehr Rettungen als in den zwei Jahren zuvor: 2022 gab es demnach 94 Lebensrettungen, 2021 waren es 75. Bereits im Februar hatte die DLRG mitgeteilt, dass 2023 in Hessen mindestens 18 Menschen und damit vier mehr als im Vorjahr ertrunken waren.