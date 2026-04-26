Schwimmkurse

DLRG vergibt weniger Seepferdchen-Abzeichen im Südwesten

Schwimmen zu können, kann lebensrettend sein: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) lehrt Kindern und Erwachsenen, sich sicher über Wasser zu halten. Was die Organisation kritisiert.

Weniger Kinder haben im vergangenen Jahr das Seepferdchen beim DLRG gemacht als noch 2024. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/dpa
Weniger Kinder haben im vergangenen Jahr das Seepferdchen beim DLRG gemacht als noch 2024. (Symbolbild)

Bad Nenndorf/Stuttgart (dpa/lsw) -   Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) hat im vergangenen Jahr weniger Seepferdchen-Abzeichen im Südwesten ausgegeben als im Vorjahr. Insgesamt waren es 14.397 Frühschwimmer-Abzeichen - 864 weniger als 2024, wie die DLRG mitteilte. Die allermeisten Teilnehmer der Schwimmkurse waren Kinder, es waren aber auch Erwachsene darunter. 

Kinder und Erwachsene mit dem Bronze-Abzeichen gelten als sichere Schwimmer. Von diesen sogenannten Freischwimmer-Abzeichen gab die DLRG demnach 7.855 aus - immerhin 122 mehr als 2024.

DLRG: Wartezeiten für Schwimmkurse werden länger

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Bundesweit vergab die DLRG 96.471 Schwimmabzeichen in Bronze, Silber und Gold, etwas mehr als im Vorjahr. Doch die Organisation warnt: «Die Zahlen dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, dass insgesamt zu viele Kinder das Schwimmen nicht erlernen», sagte Präsidentin Ute Vogt laut Mitteilung. «Wir gehen nach wie vor davon aus, dass fast 60 Prozent der Schülerinnen und Schüler am Ende der vierten Klasse nicht sicher schwimmen können.»

Die DLRG hat zudem festgestellt, dass die Wartezeiten für Kursplätze in der Anfängerschwimmausbildung noch länger geworden sind. Etwa die Hälfte der örtlichen Vereine führten noch Wartelisten. Die meisten anderen verzichteten inzwischen darauf, da das mit viel Aufwand verbunden sei, sagte Vogt.

Organisation fordert Sanierung von Schwimmbädern

Einen wesentlichen Grund für den Engpass sieht die DLRG-Präsidentin weiterhin in der fehlenden Verfügbarkeit von Wasserflächen: «Wir kommen bei der nötigen Modernisierung unserer Schwimmbadlandschaft und deren konsequenter Ausrichtung an die tatsächlichen Bedarfe bislang kaum voran».

Die DLRG ist nach eigenen Angaben die größte Wasserrettungsorganisation der Welt - und die Nummer Eins in der Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung in Deutschland. Die Lebensretter zählen über 640.000 Mitglieder.

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