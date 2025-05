«DNA-Tinte» für Grundgesetz-Geburtstag - Bundesweite Aktion

Berlin/Wiesbaden (dpa) - Kunstaktion zu 76 Jahren Grundgesetz: Spitzenpolitiker sollen eine besondere Tinte zum Verfassungsgeburtstag erhalten, flankiert von einer bundesweiten Medien- und Buchaktion mit Zitaten von Promis. Die Tinte enthält quasi in Miniatur den Text des am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetzes - in seiner heutigen Fassung. Plakate dazu sollen etwa in Wiesbaden, Frankfurt am Main, Berlin und weiteren Städten an die Bedeutung von Demokratie und Verfassung in Deutschland erinnern.