Landtag feiert 75 Jahre Grundgesetz

Wiesbaden (dpa/lhe) - Im Hessischen Landtag ist am Mittwoch das Grundgesetz gefeiert worden, das vor 75 Jahren in Kraft getreten ist. Das Werk ist nach den Worten von Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) ein «Versprechen und eine Hoffnung» gewesen, «die sich als größtes Glück unserer Geschichte erfüllte». Heute sei das Grundgesetz für alle vor allem eine Verpflichtung, das einst gegebene Versprechen für die zukünftigen Generationen zu wahren.

Das Grundgesetz wurde am 23. Mai 1949 in Bonn verkündet. Es galt zunächst nur in den elf westdeutschen Bundesländern, die damals zur Bundesrepublik Deutschland gehörten. Seit der Wiedervereinigung der beiden deutschen Staaten im Jahr 1990 gilt das Grundgesetz auch in den Ost-Bundesländern.