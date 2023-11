Jubiläum - Rhein: «Wächter der Verfassung»

Wiesbaden (dpa/lhe) - 75 Jahre nach Gründung des hessischen Staatsgerichtshofs hat Ministerpräsident Boris Rhein ihn als «Wächter der Verfassung des Landes» gewürdigt. Das höchste Gericht in Hessen sei Hüter des Volkswillens, teilte der Christdemokrat in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur mit. Er sprach von «einer Säule unseres Rechtssystems und der Demokratie in Hessen insgesamt».

Der Staatsgerichtshof hatte als Reaktion auf die NS-Diktatur am 3. November 1948, zwei Jahre nach Inkrafttreten der hessischen Landesverfassung, seine Arbeit aufgenommen. Im Laufe des vergangenen Dreivierteljahrhunderts haben seine Richter Tausende Verfahren bearbeitet. An diesem Freitag (3.11) ist in dem historischen Gebäude des Verfassungsgerichts in Wiesbaden ein Festakt geplant.