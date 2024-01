Rhein: Wallmann soll Landtagspräsidentin bleiben

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die hessische Landtagspräsidentin Astrid Wallmann (CDU) soll dem Parlament auch in der künftigen Wahlperiode vorstehen. Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) kündigte am Montag in Wiesbaden an, diesen Vorschlag am Dienstag (16. Januar) in der CDU-Landtagsfraktion gemeinsam mit der CDU-Fraktionschefin Ines Claus vorzustellen.