Ines Claus im Amt der CDU-Fraktionschefin bestätigt

Wiesbaden (dpa/lhe) - Ines Claus bleibt an der Spitze der hessischen CDU-Landtagsfraktion. Die 46-Jährige erhielt bei der Wahl am Dienstag 46 Ja-Stimmen und 3 Nein-Stimmen. Claus zeichne sich durch eine enorme fachliche und menschliche Kompetenz aus, sagte Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) am Dienstag in Wiesbaden.