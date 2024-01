Landtag kommt zur konstituierenden Sitzung zusammen

Wiesbaden (dpa/lhe) - Der neu gewählte hessische Landtag ist am Donnerstag in Wiesbaden zu seiner Konstituierung zusammengekommen. In der ersten Plenarsitzung der 21. Legislaturperiode wollen sich Landtagspräsidentin Astrid Wallmann und Ministerpräsident Boris Rhein (beide CDU) wiederwählen lassen. Die Sitzung wurde von Alterspräsident Bernd Erich Vohl (AfD) eröffnet. Nach seinen Worten waren alle 133 Abgeordneten anwesend.