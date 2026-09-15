Fußball

Doan krank: Frankfurter Pressekonferenz kurzfristig abgesagt

Ritsu Doan fehlt krankheitsbedingt. Ob der Japaner auch gegen Freiburg ausfällt, ist offen. Andere Spieler melden sich dagegen zurück.

Fehlt krankheitsbedingt: Ritsu Doan. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Fehlt krankheitsbedingt: Ritsu Doan. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Eintracht Frankfurt hat die für Dienstag geplante Pressekonferenz mit Ritsu Doan kurzfristig abgesagt. Der japanische Fußball-Nationalspieler verpasste krankheitsbedingt bereits das Training am Vormittag, wie der Bundesligist mitteilte. Die Hessen empfangen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den SC Freiburg.

Wieder zurück im Kreis der Mannschaft war nach überstandener Oberschenkelverletzung dagegen Ansgar Knauff. Auch Farés Chaibi und Oscar Højlund, die beim 3:1-Auswärtserfolg gegen den FSV Mainz 05 gefehlt hatten, waren wieder am Ball. Jessic Ngankam befindet sich weiter in der Reha.

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