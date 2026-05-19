Bodycams bei Einsätzen

Doku-Serie «Feuer & Flamme» kehrt in den Südwesten zurück

Feuer löschen, Menschen retten: Die Doku-Fernsehserie ist nicht nur bei Feuerwehrfrauen und -männern beliebt. Die 13. Staffel wird nun wieder im Südwesten gedreht. Wann und wo sie zu sehen sein wird.

Die ARD-Erfolgsserie «Feuer und Flamme» über den Alltag von Feuerwehrleuten kommt für eine weitere Staffel nach Heidelberg. (Handout) Foto: Sebastian Drolshagen/WDR/dpa
Die ARD-Erfolgsserie «Feuer und Flamme» über den Alltag von Feuerwehrleuten kommt für eine weitere Staffel nach Heidelberg. (Handout)

Heidelberg (dpa/lsw) - Die Erfolgsserie «Feuer & Flamme» kommt zurück nach Baden-Württemberg: Für die 13. Staffel der Doku-Fernsehserie wird erneut die Berufsfeuerwehr Heidelberg bei ihren Einsätzen begleitet, wie der SWR mitteilte. Ab sofort bis September sollen dabei zehn Folgen entstehen. Diese werden demnach ab dem zweiten Halbjahr 2027 in der ARD Mediathek und im SWR zu sehen sein. 

Bereits die zehnte Staffel entstand in Heidelberg. Die anderen Staffeln kamen unter anderem aus Gelsenkirchen und Bochum und waren im WDR zu sehen. Für die Serie werden die Einsätze der Feuerwehr mit Spezialkameras und Bodycams begleitet, wie der SWR mitteilt. Die Serie dokumentiert demnach den Alltag der Feuerwehrleute. 

Dabei wird laut WDR auf einen konventionellen Sprecher verzichtet. Nur die Feuerwehrfrauen und -männer kommentieren das Geschehen. Produziert wird «Feuer & Flamme» in Heidelberg von der SEO Entertainment im Auftrag des SWR.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Feuerwehr im Dauereinsatz – Warum es mehr Fehlalarme gibt
Einsatzbilanz

Feuerwehr im Dauereinsatz – Warum es mehr Fehlalarme gibt

Feuerwehren in Baden-Württemberg rücken so oft aus wie nie zuvor. Und in etlichen Fällen müssen sie die Schläuche gar nicht erst ausrollen. Wieso das?

03.05.2026

Bundeskongress in Weinheim: Warum die Feuerwehr um jede Frau kämpft, um zu überleben
Klischees löschen

Bundeskongress in Weinheim: Warum die Feuerwehr um jede Frau kämpft, um zu überleben

Fast 200 Feuerwehrfrauen treffen sich in Weinheim. Der Kongress unterstreicht das Bemühen, mehr Brandschützerinnen ins Team zu bekommen. Aber warum eigentlich?

22.10.2025

Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg
Notfälle

Hunderte Feuerwehrleute löschen Großbrand in Hamburg

Das Feuer bricht in einer Lagerhalle im Hafen aus. Gasbehälter explodieren. Brennende Trümmerteile setzen Grünflächen und Gebäude in Brand.

25.08.2025

Was man über die Feuerwehr wissen muss
Einsatzbilanz

Was man über die Feuerwehr wissen muss

Feuerwehr ist Tradition, Feuerwehr ist Heimat - und Feuerwehr ist überlebenswichtig. In Baden-Württemberg müssen die Kräfte immer häufiger ausrücken. Und das Profil wandelt sich.

29.04.2025

Heidelberg

Grünflächenbrand: Polizisten werden zu Feuerwehrleuten

30.06.2023