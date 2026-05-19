Doku-Serie «Feuer & Flamme» kehrt in den Südwesten zurück

Heidelberg (dpa/lsw) - Die Erfolgsserie «Feuer & Flamme» kommt zurück nach Baden-Württemberg: Für die 13. Staffel der Doku-Fernsehserie wird erneut die Berufsfeuerwehr Heidelberg bei ihren Einsätzen begleitet, wie der SWR mitteilte. Ab sofort bis September sollen dabei zehn Folgen entstehen. Diese werden demnach ab dem zweiten Halbjahr 2027 in der ARD Mediathek und im SWR zu sehen sein.

Bereits die zehnte Staffel entstand in Heidelberg. Die anderen Staffeln kamen unter anderem aus Gelsenkirchen und Bochum und waren im WDR zu sehen. Für die Serie werden die Einsätze der Feuerwehr mit Spezialkameras und Bodycams begleitet, wie der SWR mitteilt. Die Serie dokumentiert demnach den Alltag der Feuerwehrleute.

Dabei wird laut WDR auf einen konventionellen Sprecher verzichtet. Nur die Feuerwehrfrauen und -männer kommentieren das Geschehen. Produziert wird «Feuer & Flamme» in Heidelberg von der SEO Entertainment im Auftrag des SWR.