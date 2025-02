DOSB-Präsident Weikert in EOC-Gremium gewählt

Frankfurt/Main (dpa) - DOSB-Präsident Thomas Weikert ist in das Exekutivkomitee der Europäischen Olympischen Komitees (EOC) gewählt worden. Der Spitzenfunktionär des Deutschen Olympischen Sportbunds setzte sich bei der EOC-Generalversammlung in Frankfurt am Main als einer von 17 Kandidaten um einen der zwölf Plätze durch.