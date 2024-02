DOSB-Präsident: «Sport und Politik sind nicht zu trennen»

Frankfurt/Main (dpa) - DOSB-Präsident Thomas Weikert hält es angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland für notwendig, dass der organisierte Sport eine klare Postionen gegen Rechtsextremismus bezieht. «Sport und Politik zu trennen, das ist von gestern», sagte der Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes am Samstag beim DOSB-Neujahrsempfang in Frankfurt. «Wir Sportler müssen jetzt Haltung zeigen. Der Sport steht in einer demokratischen Gesellschaft für Vielfalt und nicht für irgendeine Form der Ausgrenzung.»