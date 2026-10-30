Brandstiftung vermutet

Drei Fahrzeuge auf Rheinmetall-Baustelle ausgebrannt

Auf dem Gelände des Rüstungskonzerns Rheinmetall am Flughafen Kassel-Calden sind in der Nacht drei Baufahrzeuge in Brand geraten. Der Staatsschutz des Polizeipräsidiums Nordhessen ermittelt.

Die Polizei sucht Zeugen. Der Tatort ist abgesperrt, die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei sucht Zeugen. Der Tatort ist abgesperrt, die Kriminalpolizei ermittelt. (Symbolbild)

Calden (dpa) - Auf einer Baustelle des Rüstungsunternehmens Rheinmetall am Flughafen Kassel-Calden haben in der Nacht drei Baufahrzeuge gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus. 

Ein Zeuge alarmierte demnach gegen 3.15 Uhr Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge. Weitere danebenstehende Maschinen wurden laut Mitteilung beschädigt. 

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Gelände um den Standort des geplanten Logistik- und Trainingszentrums sowie des Drohnentestzentrums am Kassel Airport. Rheinmetall und das Land Hessen hatten im August Investitionen von mehr als 260 Millionen Euro in den Standort angekündigt.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Kriminalpolizei ermittelt, laut Mitteilung ist der Tatort abgesperrt. Wegen eines möglichen politischen Motivs habe die Staatsschutz-Dienststelle des Polizeipräsidiums Nordhessen die Ermittlungen übernommen, hieß es. Zur Schadenshöhe machte ein Sprecher am Morgen zunächst keine Angaben. Die Polizei sucht Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Rheinmetall investiert über 260 Millionen Euro in Nordhessen
Ausbau geplant

Rheinmetall investiert über 260 Millionen Euro in Nordhessen

Mehr als 1.000 neue Jobs, Hightech-Drohnen und dreistellige Millionen-Investitionen: Rheinmetall will seinen Standort in Nordhessen kräftig ausbauen. Was steckt hinter dem «Defence Hub»?

27.08.2026

Parolen an SPD-Büro – Staatsschutz ermittelt in Kassel
Schmierereien

Parolen an SPD-Büro – Staatsschutz ermittelt in Kassel

Unbekannte besprühen eine SPD-Geschäftsstelle in Kassel mit Parolen und beschädigen Scheiben. Der Staatsschutz ermittelt und bittet um Hinweise.

25.09.2025

Millionenschaden nach Brand - auch Staatsschutz ermittelt
Landkreis Ludwigsburg

Millionenschaden nach Brand - auch Staatsschutz ermittelt

Auf dem Firmengelände eines Baustoffhandels brennt es. Während die Feuerwehr den Brand löscht, sucht die Polizei nach Zeugen. Steht der Vorfall im Zusammenhang mit dem Krieg in Nahost?

22.06.2025

Verdacht auf Brandstiftung: Feuer an Signalkabeln bei Kassel
Bahnverkehr gestört

Verdacht auf Brandstiftung: Feuer an Signalkabeln bei Kassel

In einem Bahnhof in Nordhessen brennt abends ein Schacht mit Signalkabeln. Die Polizei vermutet, dass Brandstiftung dahintersteckt. Reisende brauchen jetzt Geduld.

27.05.2025

Berlin

Brandstiftung im Rathaus Tiergarten - Staatsschutz ermittelt

Ein Feuer und propalästinensische Parolen: Unbekannte sind in der Nacht offenbar auf ein Gerüst am Rathaus Tiergarten in Berlin-Moabit geklettert. Nun ermittelt der Staatsschutz.

09.05.2024