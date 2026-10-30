Drei Fahrzeuge auf Rheinmetall-Baustelle ausgebrannt

Calden (dpa) - Auf einer Baustelle des Rüstungsunternehmens Rheinmetall am Flughafen Kassel-Calden haben in der Nacht drei Baufahrzeuge gebrannt. Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen von vorsätzlicher Brandstiftung aus.

Ein Zeuge alarmierte demnach gegen 3.15 Uhr Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte die Fahrzeuge. Weitere danebenstehende Maschinen wurden laut Mitteilung beschädigt.

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Gelände um den Standort des geplanten Logistik- und Trainingszentrums sowie des Drohnentestzentrums am Kassel Airport. Rheinmetall und das Land Hessen hatten im August Investitionen von mehr als 260 Millionen Euro in den Standort angekündigt.

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