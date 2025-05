Verdacht auf Brandstiftung: Feuer an Signalkabeln bei Kassel

Immenhausen (dpa/lhe) - Ein Feuer an mehreren Signalkabeln sorgt in Kassel und Umgebung für Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr. Am Montagabend hatte am Bahnhof in Immenhausen (Landkreis Kassel) ein Kabelschacht auf mehreren Metern gebrannt, wie die Polizei mitteilte. Alles spreche nach den bisherigen Ermittlungen dafür, dass jemand vorsätzlich ein Feuer an dem Schacht gelegt habe. Jetzt ermittelt demnach die Kriminalinspektion Staatsschutz, weil ein politisches Motiv nicht ausgeschlossen werden kann.