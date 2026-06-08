Drei Festnahmen bei größerem Polizeieinsatz
Spezialeinheiten vollstrecken im Kreis Limburg-Weilburg einen Durchsuchungsbeschluss. Die Ermittlungen laufen.
Weilburg (dpa/lhe) - Bei einem größeren Einsatz in Weilburg (Landkreis Limburg-Weilburg) ist ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt worden. Dabei seien am Montagnachmittag auch Spezialeinheiten beteiligt gewesen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Zeitgleich nahmen Spezialkräfte drei Menschen fest. Dies passierte «im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen». Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit.