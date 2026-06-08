Details noch unklar

Drei Festnahmen bei größerem Polizeieinsatz

Spezialeinheiten vollstrecken im Kreis Limburg-Weilburg einen Durchsuchungsbeschluss. Die Ermittlungen laufen.

Der Einsatz lief laut Polizei am Nachmittag - Details blieben zunächst unklar. (Symbolbild) Foto: Julian Stratenschulte/dpa
Der Einsatz lief laut Polizei am Nachmittag - Details blieben zunächst unklar. (Symbolbild)

Weilburg (dpa/lhe) - Bei einem größeren Einsatz in Weilburg (Landkreis Limburg-Weilburg) ist ein Durchsuchungsbeschluss vollstreckt worden. Dabei seien am Montagnachmittag auch Spezialeinheiten beteiligt gewesen, teilte das Polizeipräsidium Westhessen mit. Zeitgleich nahmen Spezialkräfte drei Menschen fest. Dies passierte «im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mittelhessen». Einzelheiten teilte die Polizei zunächst nicht mit.

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