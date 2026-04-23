Mutter und zwei Söhne sterben

Drei Fußgänger getötet: Unfallfahrer erhält Bewährungsstrafe

Mit fast Tempo 100 erfasst ein Autofahrer in Esslingen mit seinem Wagen eine Mutter und ihre beiden Söhne. Wie beurteilt das Gericht den Unfall?

Der Angeklagte hatte sich bereits am ersten Prozesstag über seinen Anwalt an die Angehörigen der Opfer gewandt. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Der Angeklagte hatte sich bereits am ersten Prozesstag über seinen Anwalt an die Angehörigen der Opfer gewandt. (Archivbild)

Esslingen (dpa) - Die junge Mutter und ihre beiden kleinen Söhne starben noch am Unfallort: Nach einem Unfall mit drei Toten in Esslingen nahe Stuttgart ist der Fahrer des Unfallwagens zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Esslingen sprach den 55-Jährigen der fahrlässigen Tötung in drei Fällen schuldig. 

Sollte sich der Mann an die Bewährungsauflagen halten, muss er also nicht ins Gefängnis. Seinen Führerschein muss der Mann aber für mindestens drei Jahre abgeben. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrer Anklage dem Mann vorgeworfen, Ende Oktober 2024 beim Heranfahren an eine rote Ampel in Esslingen das Gaspedal mit dem Bremspedal verwechselt und dann sein Fahrzeug mit fast 100 Kilometern pro Stunde auf den Gehweg gelenkt zu haben. Dort erfasste das Fahrzeug eine 39 Jahre alte Frau und ihre beiden drei und sechs Jahre alten Söhne. Alle drei starben noch am Unfallort. Der Fahrer eines anderen Autos wurde leicht verletzt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Angehörige hatten höhere Strafe gefordert

Bild

Der Unfallfahrer hatte sich bei den Angehörigen der Opfer am ersten Verhandlungstag entschuldigt. Was geschehen sei, habe auf unvorstellbare Art Leben zerstört und Familien in tiefste Trauer gestürzt, ließ der 55-Jährige über seinen Verteidiger ausrichten. Das Geschehen und dessen furchtbare Folgen täten ihm von Herzen leid. «Mir ist bewusst, dass nichts, was ich sage, den Verlust lindern kann.» Ansonsten habe sich der Angeklagte weder zur Sache noch zur Person geäußert, sagte ein Gerichtssprecher.

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung gefordert. Der Verteidiger des Mannes hatte einen Freispruch verlangt. Die Angehörigen der Opfer, die in dem Verfahren als Nebenkläger auftraten, hatten über ihre Anwälte eine Freiheitsstrafe von mindestens drei Jahren ohne Bewährung gefordert. Zudem wollten sie Angehörigen erreichen, dass der Mann seinen Führerschein lange oder sogar lebenslang abgeben muss.

Der Fall hatte bundesweit für Entsetzen gesorgt und in der Stadt nahe Stuttgart eine große Anteilnahme ausgelöst. Eine Woche nach dem Unfall hatten Hunderte Trauernde an einem Trauermarsch teilgenommen. Sie zogen von einer Kirche zum Unfallort und legten dort Kerzen, Blumen und Teddybären für die Opfer ab.

Bild

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Urteil erwartet: Muss der Todesfahrer von Esslingen in Haft?
Mutter und zwei Söhne sterben

Urteil erwartet: Muss der Todesfahrer von Esslingen in Haft?

Mit fast 100 Stundenkilometern erfasst ein Autofahrer in Esslingen mit seinem Wagen eine Mutter und ihre beiden Söhne. Am Donnerstag will das Gericht voraussichtlich ein Urteil sprechen.

23.04.2026

Prozess um Todes-Unfall: «Die Verletzungen waren brutal»
Mutter und zwei Söhne sterben

Prozess um Todes-Unfall: «Die Verletzungen waren brutal»

Mit fast 100 Stundenkilometern fährt ein Autofahrer mit seinem Auto in eine Mutter mit ihren beiden Söhnen. Vor Gericht muss nun geklärt werden: Wie kam es zu dem tragischen Unfall in Esslingen?

10.02.2026

Prozess um Unfall mit drei Toten - Fahrer entschuldigt sich
Mutter und zwei Söhne sterben

Prozess um Unfall mit drei Toten - Fahrer entschuldigt sich

Mit fast 100 Stundenkilometern erfasst ein Autofahrer mit seinem Wagen eine Mutter und ihre beiden Söhne. Vor Gericht hat sich der Fahrer erstmals zu dem Unfall geäußert - zumindest indirekt.

10.02.2026

Esslingen: Fahrer nach Tod von Mutter und Kindern angeklagt
Polizei

Esslingen: Fahrer nach Tod von Mutter und Kindern angeklagt

Ein Fahrfehler, drei Tote: In Esslingen starben eine Mutter und ihre kleinen Söhne, als ein Auto auf den Gehweg geriet. Jetzt erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage gegen den 55-jährigen Unfallfahrer.

26.09.2025

Eine Tote, sieben Verletzte - Unfallfahrer wieder frei
Polizei ermittelt

Eine Tote, sieben Verletzte - Unfallfahrer wieder frei

Nichts deutet auf einen Anschlag hin. Doch was sich da genau an einer Kreuzung ereignete, müssen die Ermittler noch klären. Welche Rolle spielte dabei die Wucht eines so großen Geländewagens?

03.05.2025