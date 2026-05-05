Nach Bewährungshaft wegen Unfalltoten: Verfahren geht weiter

Esslingen (dpa) - Nach dem Tod einer jungen Mutter und ihrer beiden kleinen Söhne bei einem Autounfall wird sich ein weiteres Gericht mit dem Fall und der Bewährungsstrafe gegen den Fahrer befassen. Mehrere Prozessbeteiligte haben Rechtsmittel gegen das Urteil eingelegt.

Nach dem tödlichen Unfall in Esslingen nahe Stuttgart war der Fahrer zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zehn Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Angehörige der Toten hatten das Strafmaß als «Frechheit» kritisiert.

Die Staatsanwaltschaft hat laut Amtsgericht ebenso Berufung gegen das Urteil eingelegt wie zwei Familienmitglieder der Opfer, die als Nebenkläger beteiligt sind. Der Angeklagte werde noch entscheiden, ob er mit einer Berufung oder durch eine Revision gegen das Urteil vorgehe, sagte ein Sprecher des Amtsgerichts. «Nach derzeitigem Stand wird das Verfahren damit in zweiter Instanz als Berufung vor dem Landgericht Stuttgart geführt», sagte er weiter.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Gas- und Bremspedal verwechselt

Das Amtsgericht hatte den 55-Jährigen vor eineinhalb Wochen der fahrlässigen Tötung in drei Fällen schuldig gesprochen. Sollte sich der Mann an die Bewährungsauflagen halten, muss er also nicht ins Gefängnis. Seinen Führerschein muss er aber für mindestens drei Jahre abgeben.