Drei Kinder bei Unfall zwischen Bus und Lastwagen verletzt
Ein Bus mit Kindern an Bord stößt mit einem Lastwagen zusammen.
Seebach (dpa/lsw) - Drei Kinder sind bei einem Unfall zwischen einem Bus und einem Lastwagen bei Seebach im Ortenaukreis verletzt worden. Im Bus waren etwa 15 Kinder und mehrere Betreuungskräfte, wie die Polizei mitteilte.
Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Busfahrer am Morgen versucht haben, einen Lastwagen zu überholen. Der Lkw-Fahrer sei gleichzeitig nach links abgebogen, es kam zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Drei Kinder seien leicht verletzt worden und wurden ambulant versorgt, so ein Polizeisprecher.
Der Lastwagen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Zudem sei Sprit ausgelaufen, die Straße sei gereinigt worden. Der Schaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt. Die Straße war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.