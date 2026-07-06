Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf A5
Ein Lkw prallt auf der A5 gegen ein Pannenfahrzeug. Die Folge: Vollsperrung und massive Verkehrsbehinderungen. Der Lkw-Fahrer wird leicht verletzt.
Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Ein Unfall auf der Autobahn 5 bei Zeppelinheim südlich von Frankfurt hat zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Ein Lkw war am Nachmittag gegen ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen gestoßen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Lastwagen geriet dadurch offenbar ins Schleudern, durchbrach die Leitplanke und stürzte eine Böschung hinunter.
Der Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall im Landkreis Offenbach am östlichen Rand des Frankfurter Flughafens leicht verletzt. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.