Unfälle

Vollsperrung nach Lkw-Unfall auf A5

Ein Lkw prallt auf der A5 gegen ein Pannenfahrzeug. Die Folge: Vollsperrung und massive Verkehrsbehinderungen. Der Lkw-Fahrer wird leicht verletzt.

Bei dem Unfall auf der Autobahn 5 Richtung Kassel ist ein Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Bei dem Unfall auf der Autobahn 5 Richtung Kassel ist ein Lkw-Fahrer leicht verletzt worden. (Symbolbild)

Neu-Isenburg (dpa/lhe) - Ein Unfall auf der Autobahn 5 bei Zeppelinheim südlich von Frankfurt hat zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Ein Lkw war am Nachmittag gegen ein Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen gestoßen, wie die Autobahnpolizei mitteilte. Der Lastwagen geriet dadurch offenbar ins Schleudern, durchbrach die Leitplanke und stürzte eine Böschung hinunter.

Der Fahrer des Lastwagens wurde bei dem Unfall im Landkreis Offenbach am östlichen Rand des Frankfurter Flughafens leicht verletzt. Zur Bergung der Fahrzeuge musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Update: Lkw-Unfall auf A5: Fahrer verletzt – 25.000 Euro Schaden
Teilsperrung aufgehoben

Update: Lkw-Unfall auf A5: Fahrer verletzt – 25.000 Euro Schaden

Ein Lkw durchbricht auf der A5 Richtung Karlsruhe die Leitplanke – die Folge sind erhebliche Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Der Fahrer wird leicht verletzt, die Unfallstelle ist inzwischen geräumt.

11.02.2026

Unfall mit Gefahrgut-Lkw sorgt für Vollsperrung auf A3
Unfälle

Unfall mit Gefahrgut-Lkw sorgt für Vollsperrung auf A3

Bei einem Unfall wird ein Gefahrgut-Lkw beschädigt, ein Teil der geladenen Flüssigkeit tritt aus. Die Autobahn 3 muss danach erst einmal für Stunden gesperrt werden.

26.02.2025

Lkw-Fahrer bei Unfall auf A60 schwer verletzt
Lastwagen umgekippt

Lkw-Fahrer bei Unfall auf A60 schwer verletzt

Der 58-jährige Fahrer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

29.08.2024

Lkw fährt auf Pannenfahrzeug auf - Fahrer schwer verletzt
Hoher Schaden

Lkw fährt auf Pannenfahrzeug auf - Fahrer schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer bleibt mit seinem Sattelzug auf der A44 liegen. Er sichert den Lkw mit einem Warndreieck ab. Wenig später fährt ein zweiter Lkw ungebremst auf das Pannenfahrzeug auf.

13.08.2024

Verkehr

Zwei Verletzte bei Unfall mit Lkw auf A3: Vollsperrung

Ein Gefahrgut-Lastwagen kollidiert auf der A3 mit einem weiteren Sattelzug. Zwei Fahrer werden verletzt. Bis in die Abendstunden müssen sich Autofahrer auf Verkehrsbehinderungen einstellen.

22.05.2024